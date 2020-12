L’infortunio di Correa dà una spinta a Muriqi: si attendono risposte dal kosovaro

Gli esami strumentali chiariranno se per Correa si tratterà di uno stop lungo come quello per Fares, l’attaccante della Lazio è uscito alla metà del primo tempo di Milan-Lazio, veniva da problemi al polpaccio. In vista del mese di gennaio, che tra gli altri impegni vedrà andare in scena anche il derby con la Roma, la società e l’allenatore si aspettano tanto da Muriqi, che in caso di serio infortunio di Correa diverrebbe il “titolare” fisso assieme a Ciro Immobile: tra una circostanza e l’altra Felipe Caicedo non ha quasi mai completato in campionato una sfida da novanta minuti da quando è alla Lazio. Muriqi e Andreas Pereira sono gli unici possibili candidati ad affiancare la certezza in attacco, che risponde sempre all’identikit di Ciro Immobile. L’ex Fenerbahce non ha ancora fornito alcun assist nè siglato alcuna rete in stagione.