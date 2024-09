Ligue 1, Marsiglia-Nizza 2-0: De Zerbi momentaneamente in TESTA alla classifica

Ligue 1, oltre alla serie A è andata in scena la sfida del campionato francese con la formazione dell’ex Sassuolo

Oltre la serie A in questo weekend dopo la sosta nazionali, torna in campo anche la Ligue 1 e ad andare in scena è stato il Marsiglia di De Zerbi. La formazione del Velodrome ha avuto la meglio sul Nizza, grazie ad un netto 2-0. A decidere sono stati i gol di Maupay e Henrique, consentendo loro di approdare prima in classifica