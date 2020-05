Ligue 1, ecco le date di inizio per la stagione 2020-2021

La Lega francese ha stabilito le date date di inizio della stagione 2020/21 per Ligue 1 e Ligue 2: manca l’ok della UEFA per l’ufficialità

La Federcalcio francese, attraverso un comunicato, un ha reso note le date di inizio per la stagione 2020-2021. La Ligue 1 inizierà il prossimo 22 agosto, mentre la Ligue 2 il 23 agosto.

Tuttavia, per l’ufficiliatà, manca il via libera della UEFA, che a breve dovrà emettere le linee guida per lo svolgimento di Champions ed Europa League. Agosto è il mese delle coppe europee e ci potrebbe essere il pericolo di sovrapposizione con il campionato francese.