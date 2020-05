Coronavirus, la Liga annuncia 5 nuovi positivi

La Liga spagnola annuncia la positività al Coronavirus di altri 5 giocatori tra Primera e Segunda Division

Il calcio spagnolo non riesce a trovare serenità per cercare di ripartire. La Liga ha comunicato, tramite un comunicato ufficiale, la positività al Coronavirus di altri 5 giocatori tra Primera e Segunda Division.

Tutti sono asintomatici e per questo non destano molta preoccupazione, ma al momento non si può ancora tornare a giocare. La Lega avrebbe proposto test medici alle persone che vivono a stretto contatto con i giocatori.