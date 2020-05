Liga, ripresa sempre più vicina: in campo a fine giugno con gare ogni giorno

Liga, dopo la Germania anche la Spagna si prepara alla ripresa del campionato: ecco in che modo verrà portato a termine

Il calcio è pronto a ripartire anche in Spagna. Come riporta l’Ansa che riprende il quotidiano spagnolo AS alcuni punti d’accordo sono stati trovati per ridare il via alla Liga tra la Federcalcio spagnola (RFEF) e Lega (LFP).

Da fine giugno le squadre potrebbero tornare in campo, gare ogni giorno con intervalli di 72 ore tra una partita e l’altra, fischio d’inizio alle 20:00 e in alcune regioni più calde alle 23:00. L’accordo sarà reso pubblico dopo la ratifica del magistrato Andrés Sánchez Magro, presidente della Corte commerciale di Madrid, che in passato si è già occupato di dirimere divergenze tra Federcalcio e Lega.