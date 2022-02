ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Liga celebra Muriqi. L’attaccante ha già conquistato il Maiorca, dopo la gara contro il Cadice

Muriqi è il nuovo eroe del Maiorca. Nella gara contro il Cadice si è messo in mostra per la voglia di fare bene, contraddistinguendosi non solo su calcio di rigore ma anche per duelli aerei vinti.

Su Instagram, la Liga lo ha celebrato con un post: «Il Mallorca ha un nuovo aeroplano: Vedat Muriqi».