Lichtsteiner: «È un’annata molto difficile da valutare soprattutto se non la si è vissuta in prima persona». Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radio Bianconera, l’ex Lazio Stephan Lichtsteiner ha parlato così di Juve.

PAROLE – «È un’annata molto difficile da valutare soprattutto se non la si è vissuta in prima persona. Di certo non è stato semplice per i giocatori, perché una squadra si pone sempre degli obiettivi e non sapere dove sei in classifica né per quale posizione stai giocando è sempre complicato. Parliamo sempre di professionisti che una volta sul campo pensano solamente a portare a casa il risultato ma nonostante ciò quell’incertezza di fondo non può non aver influito sulle prestazioni».