L'ex Lazio Mihajlovic: «Guerra? Vedere queste immagini mi fa un brutto effetto...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex biancoceleste Sinisa Mihajlovic ha parlato del conflitto tra Russia e Ucraina e dei suoi ricordi della guerra

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex calciatore della Lazio, in conferenza stampa ha parlato anche del conflitto tra Russia e Ucraina e dei suoi ricordi della guerra.

LE PAROLE – «Visto quello che ho passato, vedere immagini del genere fa un brutto effetto. Purtroppo però succede spesso che si vada mano a mano a dare meno importanza a quella notizia e questo è sbagliato. A parte questo, nelle guerre non c’è nessun vincitore. Il colore è il rosso, quello del sangue. Se uno avesse vissuto quello che ho vissuto io non penserebbe mai a una cosa del genere, e speriamo che non succeda, che trovino un accordo. Una guerra nel 2022 è una cosa assurda».