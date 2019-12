L’ex Lazio Chamot, sulla panchina del Libertad, vince la seconda edizione della Copa Paraguay.

Vince con un 3-0 nella finale di Copa Paraguay l’ex Lazio José Chamot. Nella sfida contro il Guaranì, la squadra dell’argentino si afferma e porta a casa il titolo. Felicità e gratitudine dell’ex biancoceleste, che nei ringraziamenti ha incensato la società.

«L’ho detto ai miei collaboratori: siamo venuti in un posto incredibile, difficilmente trovi una società così ben organizzata. Ho trovato l’eccellenza a Libertad, sono molto grato per tutto e credo. Se non continueremo qui la prossima stagione, ci mancherà».