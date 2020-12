L’ex arbitro Di Marco: «Di Bello sta facendo bene. Per Milan-Lazio…»

L’ex arbitro Di Marco ha parlato dei direttori di gara italiani: tra questi Di Bello, che dirigerà Milan-Lazio

L’ex arbitro Andrea De Marco ha parlato a TMW Radio: le sue parole sui direttori di gara in circolazione e su Di Bello, che dirigerà Milan-Lazio.

«Intanto dico che Orsato è stato premiato, ed è ancora in attività, mentre Collina è stato nominato come migliore di tutti i tempi. Chi sta facendo bene oggi è Di Bello, ha arbitrato bene Atalanta-Roma e ora l’hanno proposto per Milan-Lazio: dà continuità alle partite, con prestazioni di alto livello».