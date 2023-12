Lewandowski verso il ritiro? L’ex Bayern fa chiarezza sul suo futuro

Lewandoski, l’ex attaccante del Bayern ha fatto il punto sulla sua carriera e ha parlato anche del suo futuro: le sue parole

Ai microfoni dei media spagnoli, Lewandowski ha fatto il punto riguardo il suo futuro e si è soffermato anche sul suo possibile ritiro dal calcio

PAROLE – Mi sento molto bene, mi sostengono tutti non solo all’interno del club, ma anche fuori. Sono ne posto giusto al momento giusto. L’anno scorso o due anni fa, quando ancora non ero qui, ho visto che c’erano molte questioni legate al futuro del club ma ora penso che siamo sulla strada giusto

RITIRO – Non penso a quello che ho già vinto o a quello che ho già fatto. Ho ancora una grande passione dentro di me. Penso che potrò giocare a calcio ancora per tre o quattro anni, perché fisicamente mi sento molto bene