L’Europa League esalta la Lazio: «Che show contro la Fiorentina!»

L’Europa League esalta la prestazione della Lazio contro la Fiorentina: ecco il post social pubblicato

La rotonda vittoria della Lazio contro la Fiorentina non è passata inosservata in Europa. Il terzo 4-0 della squadra di Sarri è un ottimo biglietto da visita in vista del match di Europa League di giovedì contro lo Sturm Graz.

Proprio il profilo Twitter della EL ha celebrato i biancocelesti con un post e la didascalia: «La Lazio ha dato spettacolo ieri sera contro la Fiorentina!».