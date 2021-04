Letizia: «Dovremo avere più fame della Lazio. Occhio a Immobile»

Il difensore del Benevento Letizia ha analizzato il match di domenica pomeriggio contro la Lazio: le sue parole

Lazio Benevento è ormai dietro l’angolo. Il match è infatti in programma domenica pomeriggio alle ore 15. Ad analizzarlo ai microfoni de Il Corriere dello Sport, è stato il difensori dei giallorossi Letizia. Queste le sue parole.

AVERE PIÙ FAME – «La Lazio vorrà fare a tutti i costi punti per restare agganciata al treno Champions. Noi però dovremo avere più fame e pensare che il nostro obiettivo sia più importante. Dovremo avere umiltà e cercare di portare casa un buon risultato».

SINGOLI – «Loro sono un‘ottima squadra. Di chi ho più paura? Mi viene da dire Immobile, anche perché è da tanto che non segna. Non siamo amici, ma all’andata mi ha dato la sua maglia. L’avevo promessa a mio cugino. Comunque dobbiamo temere lui, come tutti gli altri».

PRECEDENTI – «Quest’anno abbiamo affrontato la Lazio già due volte, in amichevole e all’andata, e sono venuti due pareggi. Come si dice? Non c’è due senza tre. Il massimo però sarebbe vincere».