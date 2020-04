Leiva accusato di violazione del lock down: ecco la verità

Lazio, il centrocampista biancoceleste è stato avvisato più volte a Formello con un preparatore: ecco il motivo

Leiva non ha rispettato il lock down. Questo quanto detto oggi da Sport Mediaset che ha affermato che il giocatore biancoceleste è stato avvistato più volte nel centro sportivo di Formello insieme ad un preparatore.

Tutto giusto, ma l’accusa è errata. Il recupero fisioterapico, così come le visite specialistiche sono infatti ammessi. Proprio per questo motivo il centrocampista così come le visite in Paideia può incontrare il fisioterapista per il recupero dopo l’operazione al ginocchio.