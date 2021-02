Leiva: «Partita difficile, ma ce l’abbiamo fatta» FOTO

Leiva pensa già all’Inter. La Lazio, dopo la vittoria contro il Cagliari, adesso ha una settimana per preparare la sfida di San Siro

Una settimana per preparare la gara contro l’Inter. Una settimana per recuperare energie e tornare in campo. Leiva punta già il prossimo impegno della Lazio dopo la vittoria contro il Cagliari, ecco il messaggio del brasiliano sul suo profilo Twitter:

«Partita difficile ma ce l’abbiamo fatta, adesso un’altra settimana per lavorare».