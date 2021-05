Leiva ringrazia Inzaghi: «Mi hai aiutato dal primo giorno» – FOTO

Arriva anche il saluto di Lucas Leiva per Simone Inzaghi. Il centrocampista brasiliano ha voluto ringraziare il mister

Arriva su Instagram anche il saluto di Lucas Leiva per Simone Inzaghi. Il centrocampista brasiliano ha voluto ringraziare il mister per questi 4 anni passato insieme.

Queste le sue parole: «Grazie mister per questi 4 anni insieme. Mi hai aiutato dal primo giorno e insieme abbiamo vinto . In bocca lupo per la tua carriera. Voglio ringraziare anche tutto lo staff che parte con te. Siete una squadra bellissima . Grazie Fabio, Farris, Mário Cecchi, Ricardo Rocchini, Ferruccio e Zappala. Siete persone fantastiche».