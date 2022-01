Legrottaglie: «Luiz Felipe bravissimo ma sono contro alla convocazione in Nazionale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juve, ha parlato a Tuttosport commentando la scelta di Mancini di convocare Luiz Felipe e Joao Pedro in Nazionale.

ITALIA – «Conosco Jao Pedro ed è un bravissimo ragazzo, sicuramente lo è anche Luiz Felipe. Nulla da togliere a loro ma su questo argomento io sono completamente in disaccordo con le scelte, non per i giocatori ma per il principio. Perché andiamo a prendere giocatori che non sono proprio italiani. Un conto è parlare di giocatori che nascono in Italia e lo sono a tutti gli effetti, in questo caso parliamo di giocatori che sono effettivamente brasiliani e stanno facendo tutto questo per interesse”. Il pugliese ha poi aggiunto: “Il calciatore farebbe il mondiale per suo interesse e non perché sposa la causa nazionale. Chi va a fare queste partite lo fa solo perché c’è il Mondiale, se gli dicessero di andare a fare la Coppa d’Africa con tutto il rispetto se li dovessero chiamare non ci andrebbero, secondo me. Così non diamo seguito a una filosofia che negli ultimi anni ci ha fatto vincere anche gli Europei».