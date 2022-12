Lega Serie A, Lotito: «Sarà un Natale di cambiamento. Sulla vicenda Juve...»

Il presidente Claudio Lotito ha parlato così al termine dell’Assemblea di Lega: ecco le sue parole ai cronisti presenti

Le parole di Claudio Lotito ai cronisti presenti all’uscita dall’Assemblea di Lega:

REBECCA CORSI – «Abbiamo nominato il membro che mancava, Rebecca Corsi: una donna, penso che sia un evento storico con cui la Lega dimostra di aver intrapreso un percorso di totale cambiamento e di massima trasparenza.

JUVENTUS E SERIE A – «Non do alcun giudizio perché non sono a conoscenza dei fatti. Non so i fatti. Per il calcio italiano sarà un Natale di cambiamento, dove c’è la volontà da parte di tutti di riportare la Lega ai vertici del calcio internazionale».