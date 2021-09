Serie A: «Il gol visto dagli occhi di Immobile» – FOTO

La Lega Serie A attraverso il proprio account Twitter ha pubblicato un post immedesimandosi nello sguardo di Immobile prima di un gol

Pochi attimi prima che la palla entri in porta. Non c’è cosa più bella di un attaccante se non quell’attimo in cui ti rendi conto che il tuo tiro sta entrando in porta e nulla più ti separa dall’aver fatto gol.

La Lega Serie A ha provato ad immedesimarsi in quella sensazione attraverso gli occhi di Ciro Immobile con un post pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter: «Il gusto di vedere il pallone entrare in porta».