Ledesma: «Io allenatore della Lazio? Mi piacerebbe ma...»

Ledesma racconta in un intervista il suo amore per la Lazio e replica alla domanda se un giorno volesse essere il tecnico biancoceleste

Nella storia di un club passano tantissimi giocatori, ma in pochi restano nella mente e nei cuori dei tifosi e uno di questi è Ledesma. L’ex biancoceleste racconta al Tiempo Deportivo il suo amore per la Lazio e non solo.

LAZIO – «Ho un ottimo rapporto con i tifosi, sono stato lì per dieci anni, mi sono innamorato di questo club, della sua storia, sono un tifoso della Lazio. Da giocatore ho vissuto tutti i momenti che un giocatore può vivere, li ho vissuti tutti.»

«Era il mio posto ideale, ero completamente innamorato della gente, della maglia e volevo finire la mia carriera lì, ma anche il club deve pensarla in questo modo. Diventare allenatore della Lazio? Non voglio arrivarci solo perché ho giocato per il club.»

«Non ho mai preso il telefono per parlare con il presidente, con cui ho un ottimo rapporto, e chiedergli una categoria. Prima voglio migliorarmi come allenatore, dimostrare che posso esserlo e non ho fretta.»