Ledesma festeggia: «Avanti Lazio famoje 3 gol» FOTO

Cristian Ledesma, che di derby se ne intende, ha festeggiato la vittoria della Lazio contro la Roma sul suo profilo Instagram

Nonostante non vesta più la maglia della Lazio, il suo cuore biancoceleste batte ancora all’impazzata. Soprattutto in una notte magica come quella del derby, una di quelle serate che difficilmente si dimenticano. Cristian Ledesma conosce bene il valore della stracittadina e, al termine del match, si è unito ai festeggiamenti di tifosi e giocatori.

Su Instagram, l’ex giocatore ha pubblicato alcune stories per ricordare il risultato ai giallorossi.