Ledesma: «Sarri non dà per scontata la Conference, però...»

Cristian Ledesma, ex centrocampista della Lazio, ha analizzato le parole di Maurizio Sarri su Conference e campionato: le sue dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex Lazio Cristian Ledesma ha parlato delle dichiarazioni di Sarri dopo la gara col Bologna:

«Dipende sempre dall’interno, dagli uomini a disposizione. Bisogna vedere in che condizione l’allenatore vede la squadra per capire se sia giusto, ci sono tante piccole cose da tenere in considerazione. La convivenza è sua con i giocatori, se sta facendo questo tipo di scelta è perché pensa che sia opportuno. Non credo che dia per scontata la coppa, è una decisione globale, per tutto quello che vive, i momenti dei giocatori, la stanchezza, i minutaggi»