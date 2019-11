Lecce, sollievo per Lucioni: il difensore assolto dal caso di doping

Fabio Lucioni assolto

Antivigilia di campionato per Lazio-Lecce. Simone Inzaghi e il suo staff stanno cercando di preparare al meglio la sfida che si terrà all’Olimpico di Roma domenica alle 15:00. Intanto in casa Lecce può tirare un sospiro di sollievo per uno dei suoi uomini chiave, Fabio Lucioni. Ai tempi del Benevento, il difensore classe ’87 rischiava di essere fermato dalla Procura della FIGC per via di fatti legati al doping.

TRIBUNALE DI LECCE – «Non sussistono elementi sufficienti per dimostrare che gli indagati abbiano agito con la consapevolezza di alterare prestazioni sportive con l’assunzione di Clostebol», si sarebbe espresso così il tribunale della città pugliese.