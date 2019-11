Lecce, Petriccione: «Lazio squadra più in forma. Al fantacalcio prendo sempre Milinkovic…»

Il Lecce si appresta ad affronatre la Lazio in campionato, Petriccione – centrocampista giallorosso – ha commentato la gara di domenica

Domenica la Lazio affronterà il Lecce di Fabio Liverani. Nell’undici della formazione giallorossa ci sarà anche Jacopo Petriccione, giocatore fortemente voluto dal mister, che ha analizzato la gara dell’Olimpico con queste parole: «La Lazio è la squadra più in forma del campionato, ha vinto a San Siro domenica scorsa e ha un attaccante come immobile che segna sempre. Un avversario forte ma l’affronteremo come tutti gli altri . Ci metteremo cattiveria dando il massimo: sono le nostre armi per dare fastidio a chiunque».

MILINKOVIC – «Non sono riuscito a fare il fantacalcio, ma ogni anno ho qualche pupillo. A centrocampo mi piace molto Milinkovic, anche perchè porta tanti bonus…».