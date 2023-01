Il Lecce sui cori contro Umtiti: «Sommersi da quelli di incoraggiamento». Il messaggio del club salentino

Messaggio di incoraggiamento del Lecce per Samuel Umtiti dopo quanto accaduto ieri al Via del Mare in occasione della gara con la Lazio. Nei confronti del difensore francese sono piovuti alcuni ululati razzisti.