La Lazio ha chiuso il 2021 con una vittoria e ora vuole ripartire alla grande per consolidarsi e sognare ancora di più

Alti e bassi per la Lazio. La prima parte di stagione con Maurizio Sarri in panchina è stata un’altalena di emozioni, sia positive che negative. Il tecnico però ha convinto l’ambiente, c’è fiducia nel suo lavoro e lo dimostra il rinnovo voluto dal presidente Claudio Lotito, letteralmente folgorato dal tecnico toscano, definito un allenatore di campo, che lavora notte e giorno, maniacale in tutto quello che fa. Il presidente è convinto che questa sarà la strada giusta per una grande Lazio e far firmare un prolungamento del contratto a un tecnico, dopo nemmeno 4 mesi dal suo arrivo, è sicuramente un gesto importante che testimonia le ambizioni del numero uno laziale. Ora però bisognerà passare dalle parole ai fatti e ovviamente non sarà semplice. Dei piccoli mattoncini sono stati piazzati ma le basi del Sarrismo e della nuova Lazio non sono ancora solide.

