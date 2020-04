Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 26 Aprile

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 26 Aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prima pagina de Il Corriere dello Sport che apre con quello che sarebbe dovuto essere il weekend decisivo per lo scudetto. Confronto diretto tra Lazio e Juventus, sfida al vertice purtroppo non si giocherà, per lo meno ora, a causa del coronavirus.

Prima pagina di Tuttosport che invece intervista Ilaria D’Amico, compagna di Buffon, che racconta come i due hanno trascorso questa quarantena in famiglia.