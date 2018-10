Le PAGELLE di Marsiglia-Lazio: super Caicedo. Che gol Marusic!

Le pagelle di Marsiglia-Lazio: una grande Lazio vince al Velodrome. Le reti di Wallace, Caicedo e Marusic condannano i francesi

Strakosha 5,5 – Normale amministrazione, nell’unico gol del Marsiglia si butta con un attimo di ritardo

Wallace 7 – Apre le marcature anticipando Mandanda di testa, partita senza errori per il brasiliano che chiude bene le azioni offensive del Marsiglia

Acerbi 6,5 – Marca a dovere Mitroglu che raramente riesce a creare pericoli alla retroguardia laziale

Radu 6,5 – Solita partita di spessore: tanta quantità unita ad un pizzico di qualità, non lascia scampo a nessuno

Lulic 6 – Sbaglia l’ultimo passaggio ma si impegna tantissimo per la squadra. Nel secondo tempo, dopo l’uscita di Leiva, gioca da mezzala. Dal 62′ Berisha 6

Milinkovic 6,5 – Sprazzi del giocatore che conoscevamo: lotta tantissimo in mezzo al campo ed è molto bravo ad innescare i due attaccanti.

Lucas Leiva 6 – Partita di spessore, è lui a dettare i tempi in mezzo al campo. Esce per infortunio a inizio secondo tempo Dal 47′ Marusic 6,5 – Entra non bene in campo ma conclude la partita con un grande gol. In contropiede, è capace di superare il difensore avversario e ti trovare un tiro a giro di sinistro (non è il suo piede).

Parolo 6 – Dopo l’uscita di Leiva diventa il regista della squadra, non benissimo in fase di impostazione, ma ci mette sempre la faccia

Caceres 6 – Inizia la partita sulla corsia destra e la termina sulla corsia sinistra, duttile ed utilissimo per Inzaghi. Difende bene e quando può si fa vedere in avanti.

Caicedo 7,5 – Stasera decisivo come non mai. E’ il migliore in campo: lotta come un leone, e decide la partita con la rete del 2-0 finalizzando al meglio l’azione di Immobile. Dal 74′ Cataldi

Immobile 7 – Versione assistman questa sera, è bravo ad innescare Caicedo con un passaggio di estrema precisione. E’ bravo nelle ripartenze e a far risalire la squadra.