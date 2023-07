Lazzari su Sarri: «C’è sempre da imparare con lui, e quest’anno non ci accontenteremo»

Lazzari, il calciatore biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni dopo l’amichevole di oggi parlando di Sarri

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, Lazzari è intervenuto rilasciando alcune dichiarazioni al termine della gara amichevole contro Auronzo, su Maurizio Sarri

SARRI – Con il mister, sappiamo come è, c’è sempre qualcosa da imparare, qualcosa da migliorare. Questo è il terzo anno con lui, nei primi due anni siamo migliorati notevolmente, ma come il mister non ci accontenteremo e miglioreremo anche in questa stagione