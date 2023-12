Lazzari su Immobile: «Ci sono state tante critiche, ma lui è stato bravo a guardare avanti. L’ha dimostrato a tutti». Le parole del biancoceleste

Manuel Lazzarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani tra Lazio e Cagliari. Ecco le sue parole.

IMMOBILE E CASTELLANOS– «Ciro lo vedo sempre molto sereno, felice, soprattutto dopo i due gol contro il Celtic. L’umore è ottimo, sta bene, è in fiducia. Anche se non ha giocato dall’inizio ha fatto la differenza. Ci sono state tante critiche, ma lui è molto forte ed è stato bravo a guardare avanti, l’ha dimostrato a tutti noi. Per quanto riguarda le differenze tra lui e Taty, sicuramente Ciro attacca più la profondità mentre Castellanos viene più incontro. Sono entrambi molto forti, in base alla partita che avremo davanti il mister deciderà chi schierare »