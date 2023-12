Lazzari: «Quando non giochi perdi fiducia, ma…» Le parole del terzino biancoceleste in conferenza stampa

Manuel Lazzarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani tra Lazio e Cagliari. Ecco le sue parole.

CONCORRENZA– «A livello personale è normale che un giocatore quando non gioca magari perde un po’ di fiducia, è poco contento. Ma in questi anni sono cresciuto molto a livello mentale, allenando sempre a mille al’l’ora, quella è una cosa fondamentale nel corso di una stagione lunga. L’importante è rimanere sempre concentrati, allenandoti bene, quando hai l’opportunità riuscire a coglierla e non perderla. Ora sono contento di quello che sto vivendo e spero di continuare »

