Lazzari: «Ci siamo detti che dovevamo vincere, con cuore e grinta lo abbiamo fatto»

Al termine della gara tra Lazio e Bologna, è Lazzari a commentare il risultato per i microfoni della radio ufficiale

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è Lazzari a commentare la gara contro il Bologna. Le sue parole:

PARTITA– «Non ci aspettavamo l’inizio così complicato, ma non abbiamo mollato e ne siamo venuti a capo. Non era facile contro una squadra così fisica, hanno difeso in dieci dietro alla palla, ma la nostra volontà e il cuore ci hanno premiato».

SQUADRA MATURA– «Siamo una squadra più matura, soprattutto un anno alle spalle con Sarri. Abbiamo vinto una partita importante, ma non montiamoci la testa. Abbiamo messo cuore e intensità per reggere l’urto del Bologna: ora vogliamo fare più punti possibile per arrivare al meglio prima della sosta».

POCHI GOL NEL PRESEASON– «Oggi abbiamo fatto due gol e avuto tante occasioni, ne potevamo fare di più. Dovevamo migliorare la fase difensiva perchè abbiamo preso tanti gol la scorsa stagione, ma oggi tutto ha funzionato».

SCARDINARE IL BOLOGNA– «In 10 contro 11, per come difendevano loro, era molto complicato. L’espulsione ci ha dato una grande carica, a fine primo tempo ci siamo detto che oggi avremmo vinto e il gol del pareggio ci ha dato una grandissima carica. Ciro poi ci ha regalato i tre punti e siamo felicissimi. Dopo l’espulsione di Maximiano ci siamo guardati in faccia e detti che dovevamo stringerci per non mollare».