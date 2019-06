Lazzari-Lazio, c’è l’accordo con il giocatore. Ora bisogna convincere la Spal…

Lazzari, manca ancora l’ultimo ostacolo per chiudere la trattativa

Tra la Lazio e Manuel Lazzari c’è un accordo totale per il trasferimento del terzino a Roma. Da convincere ora rimane solo la Spal che ormai si è rassegnata all’idea di veder partire il giocatore ma non lo lascerà andare senza dettare le sue condizioni. Come riporta il Corriere dello Sport infatti i ferraresi vorrebbero 15 milioni mentre i biancocelesti vogliono abbassare ulteriormente il prezzo. Anche il giocatore starebbe facendo pressing sulla società per chiudere l’affare il prima possibile. A Lazzari è stato proposto un contratto di cinque anni a poco più di 1 milione a stagione.