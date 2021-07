Lazzari Inter, Inzaghi sogna l’esterno biancoceleste: la situazione

Lazzari è sempre un obiettivo dell’Inter di Simone Inzaghi, alla ricerca di un sostituto di Hakimi: la situazione

Nandez ma non solo. L’Inter ha bisogno di sostituire Hakimi. L’obiettivo principale resta Hector Bellerin dell’Arsenal. Operazione che i neroazzurri sarebbero disposti a completare solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Soluzione non gradita ai Gunners. L’agente del giocatore però, come riporta il quotidiano Tuttosport, è pronto a volare a Londra per spingere in direzione del trasferimento dello spagnolo a Milano.

In alternativa il ‘sogno’ di Simone Inaghi è un suo vecchio pupillo ai tempi della Lazio: Manuel Lazzari. Per vedere il laterale biancoceleste in maglia neroazzurra però occorre uno sforzo economico che al momento non è possibile, date le limitate risorse del club di Suning e l’assenza di cessioni. Operazione dunque complicata, ma si sa la speranza è l’ultima a morire.