Lazzari, futuro all’Inter? Sarri lo spinge verso Simone Inzaghi

Con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, Lazzari potrebbe essere ceduto e tornare sotto la guida di Inzaghi all’Inter

Come riporta la Gazzetta dello Sport con l’arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio il sacrificato potrebbe essere Manuel Lazzari: il giocatore potrebbe rappresentare un’occasione per l’Inter come sostituto di Hakimi e riabbracciare il vecchio allenatore Inzaghi.

Con il 4-3-3 cambierà la fisionomia offensiva della Lazio non solo in chiave tattica rispetto agli anni di Inzaghi. Nel tridente conteranno molto gli esterni. Il nuovo progetto tiene in sospeso la posizione di Lazzari. L’ex Spal, freccia del centrocampo a cinque, potrebbe esser arretrato in difesa come pure esser portato in avanti. O anche finire sul mercato.