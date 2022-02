Lazzari: «Dispiaciuto per l’infortunio, sto facendo di tutto per tornare presto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manuel Lazzari ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale della Lazio in occasione del NO BULLI DAY, organizzato dal Centro Sportivo Green Club. Le sue dichiarazioni.

BULLISMO – «Sono felicissimo di aver partecipato a questo evento. Il bullismo è un argomento molto importante, mi faceva piacere essere qui perché anche io ho vissuto momenti del genere. Il bullismo è diffuso in vari ambiti, tra cui quello sportivo nel quale sono stato coinvolto in prima persona. Sono contento di aver raccontato il modo in cui ne sono uscito, non bisogna aver paura di denunciare e parlare con la famiglia».

INFORTUNIO – «Spero di tornare presto in campo, sto facendo tutto il possibile. L’infortunio è arrivato in un momento in cui mi sentivo molto bene, sono molto dispiaciuto».