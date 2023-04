Lazzari a Lazio Style Channel: «Oggi serve la migliore Lazio, sulla corsa Champions…». Così il terzino biancoceleste

Manuel Lazzari ha parlato a Lazio Style Channel prima di Monza–Lazio. Le sue parole.

MATCH – Ci aspetta una gara complicata, anche nella gara di andata il Monza ci mise in difficoltà. Loro sono in salute e vivono un buon momento di forma, servirà la miglior Lazio per vincere.

MONZA – La squadra di Palladino ha tanta qualità davanti, sarà fondamentale rimanere attenti dietro. Cercherò di dare il massimo sia in fase difensiva che offensiva.

CHAMPIONS – Da qui alla fine ci aspettano due mesi importanti, la lotta Champions è molto bella perché siamo tante squadre raccolte in pochi punti. Per questo ogni gara vale tanto.

Il terzino ha poi aggiunto a DAZN: Siamo una squadra competitiva, il secondo posto ci dà consapevolezza, ma dall’altra parte sappiamo che ci aspettano due mesi veramente infernali. Mancano undici partite e dovremo giocarle tutte alla stessa maniera, aldilà del blasone dell’avversaria. Oggi qui a Monza sarà una partita molto complicata.