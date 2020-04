Lazio, Lazzari e Cataldi scherzano su Instagram FOTO

I giocatori della Lazio si scambiano battute simpatiche sotto un post di Lazzari che indossa dei jeans stando in casa

In mattinata Manuel Lazzari ha postato su Instagram una foto con la compagna Diletta Daolio, ma un particolare non è sfuggito all’occhio vigile di Cataldi che ha commentato simpaticamente lo scatto:

«Frate na domanda ma i jeans? Stai anda a fa un giro in cucina e torni?». Il dubbio è sorto al numero 32 vedendo l’abbigliamento dell’esterno della Lazio, inusuale per rimanere in casa. Prontamente il motorino biancoceleste, che è solito correre all’impazzata sulla fascia destra, ha risposto: «Era il giorno di Pasqua». Anche in momenti come quello che stiamo vivendo, tra i biancazzurri non manca la positività e l’allegria che li ha contraddistinti fino ad ora.