Lazzari Atalanta, gli orobici ci pensano per la prossima stagione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manuel Lazzari sembra esser destinato a lasciare la Lazio. E su di lui ci sarebbe l’Atalanta: ecco la situazione

Manuel Lazzari sembra esser destinato a lasciare la Lazio. La cessione potrebbe prendere corpo già in questa sessione invernale. Ma potrebbero esserci delle ipotesi anche per la prossima estate.

Infatti, come riportato da TuttoAtalanta.it, gli orobici avrebbero messo l’ex Spal in cima ai propri desideri, nel caso in cui dovesse partire Hateboer. Quest’ultimo avrebbe chiesto la cessione e potrebbe lasciare Bergamo nel caso in cui arrivassero offerte concrete già in queste settimane. Non resta che attendere cosa accadrà.