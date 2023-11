Lazzari a Sky: «Perchè Lazio diversa in Champions? Non lo sappiamo neanche noi ma ci stiamo lavorando»

Lazzari, il biancoceleste commenta a caldo la partita vinta contro gli scozzesi rilasciando a riguardo queste dichiarazioni

PAROLE – Penso che abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto tante occasioni da gol. Nel secondo tempo siamo stati più bravi perché giravamo palla molto più velocemente, loro sono andati in diffcoltà. Servivano risposte, le abbiamo date ma non basta. Dobbiamo rialzarci in campionato

Perché la Lazio è diversa in campionato? Ci stiamo lavorando, non capiamo nemmeno noi perché in Champions siamo una squadra e in campionato un’altra. Facciamo tante riunioni tra di noi, cerchiamo di risolvere il problema e da domani penseremo al Cagliari perché è una partita da dentro o fuori e quindi ci prepareremo bene