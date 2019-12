Lazio, Zola: «Il Cagliari poteva vincere contro i capitolini!»

Gianfranco Zola è intervenuto per parlare della situazione in casa Lazio

Gianfranco Zola, ex Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Nuova Sardegna. Ecco ciò che ha detto sulla Lazio:

«Il Cagliari è reduce da due sconfitte, è vero, ma con la Lazio, che è una grande squadra come ha constatato persino la Juve a Riyad in Supercoppa, poteva anche vincere: al 92′ i rossoblu erano in vantaggio. La seconda battuta d’arresto contro l’Udinese invece è arrivata inaspettatamente. Ma Maran è un tecnico capace e solido e dispone di un ottimo organico per affrontare a testa alta e con maturità qualsiasi avversario».