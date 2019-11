Lazio, Zoff racconta Gascoigne: «Il più grande dispiacere della mia carriera»

Dinoè stato uno dei più grandi numeri 1 al mondo, ma nel suo passato c’è anche la Lazio . Squadra che ha condotto sia dalla panchina come allenatore che da dietro una scrivania come presidente. Intercettato dalle frequenze Rai Radio 2, ha raccontato il suo rapporto con Paul: «Paul per me era una disperazione. Era un grandissimo artista che ha disperso la sua arte. Io ho sempre invidiato gli artisti, loro creano, i portieri non creano nulla. Mi faceva impazzire di rabbia, ero dispiaciuto per lui, ha buttato via la sua arte malamente.Si capiva già all’epoca purtroppo che una volta finito di giocare avrebbe avuto problemi. È una logica conseguenza».