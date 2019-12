Lazio, Zoff: «Immobile? Attaccante di livello mondiale»

Lazio, Zoff dice la sua sulla partita di questa sera e commenta l’attacco biancoceleste. Spendendo grandi parole per Immobile.

Intervenuto ai microfoni di sussidiario.net, Dino Zoff ha detto la sua sul match di questa sera: «Sarà una bella partita tra due ottime squadre, potrebbe venir fuori veramente un incontro molto interessante. La Juventus quando è in giornata può mettere in difficoltà qualsiasi squadra ma questa Lazio si sta esprimendo molto bene. Quindi dovrà giocare come sempre per ottenere un buon risultato».

«Devo dire che Correa è un ottimo attaccante ma non penso proprio dopo tutti i gol che sta facendo si possa discutere Immobile! Cosa gli manca per diventare un attaccante a livello mondiale? Credo che ormai non gli manchi proprio niente. Immobile è un attaccante di valore mondiale. Dove si deciderà Lazio – Juventus? Difficile dirlo, credo però che siano i due collettivi delle due squadre che possano decidere questo match».