Lazio, Zoff: «Lotito è un grande presidente»

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Zoff esalta il lavoro compiuto dalla Lazio e dal suo presidente fino ad ora

Secondo il mito del calcio nazionale non ci sono dubbi: la Lazio di qui in avanti può solo migliorare. Come riporta il Corriere dello Sport, Zoff ha rilasciato delle dichiarazioni importanti riguardo la sua ex squadra.

L’ex tecnico biancoceleste ha detto: «La squadra di Inzaghi è maturata di testa e ha fatto tesoro delle sconfitte subite. Mi sarei divertito ad allenare questa Lazio. Ma per lo Scudetto è presto, la Juventus resta la favorita, seguita dall’Inter. I biancocelesti hanno numeri straordinari, splendidi. Basta questo per dire che Lotito è un grande presidente“. Come vedo il futuro del club? Vincente».