Lazio, Lotito taglia il traguardo della centesima partita europea

Lazio-Zenit, gara di Champions League di domani sera, sarà per il presidente Claudio Lotito la partita europea numero 100

100 partite in Europa per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, nella serata di domani – quando la squa squadra sfiderà lo Zenit – taglierà l’importante traguardo in campo internazionale.

Come riporta il Corriere della Sera, sotto la sua dirigenza i biancocelesti hanno disputato 12 tornei UEFA. Praticamente una presenza fissa, come nell’era Cragnotti durante la quale la prima squadra della Capitale è salita sul tetto d’Europa per ben due volte.