Lazio, Zeman torna sul 26 maggio: «Volevo esserci»

Il boemo è intervenuto in una radio romana per parlare del momento dei giallorossi. E’ tornato anche sulla storica finale di Coppa Italia

Zdenek Zeman ha allenato sia la Roma che la Lazio, ma la sua esperienza più recente è stata con i giallorossi.

Proprio per questo ha preso parola a Centro Suono Sport per parlare del momento degli uomini di Fonseca, parlando del derby ed è poi tornato a parlare della finale storica in Coppa Italia: «Io capisco che un allenatore che viene dall’Ucraina possa trovare delle difficoltà, però c’è una differenza tra quello che dice e quello che si vede in campo. L’unica partita bella è stata contro la Lazio, che purtroppo non abbiamo vinto, poi però non ha dato seguito. 26 maggio? Eh sì, il rimpianto c’è. Ci credevo. La Coppa Italia era sempre qualcosa da vincere, sia per me che per la società».