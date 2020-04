Lazio, Zarate: «Io, Correa e Luis Alberto saremmo qualità pura»

L’ex giocatore della Lazio parla dell’attuale rosa biancoceleste, capace di vincere il titolo, usando belle parole anche per Immobile

Tra Zarate e la Lazio è stato un classico rapporto d’amore dei tempi moderni: non tanto lungo ma pieno di amore, con una separazione brusca che però non può cancellare i bei momenti trascorsi insieme.

Per questo, ogni qualvolta l’argentino parli dei biancocelesti, gli spunta un sorriso. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si possono trovare delle sue dichiarazioni riguardo l’attuale rosa laziale: «È da Scudetto, così come Immobile merita la Scarpa d’Oro. Io in questa squadra? Nel 4-2-3-1 con me a sinistra, il Tucu a destra e Luis Alberto in mezzo sarebbe qualità pura. Con Inzaghi mi ci sento ogni tanto. Non mi ha chiesto di tornare ma ci abbiamo scherzato. Lui mi prese sotto la sua ala, siamo amici. E’ un grande tecnico».