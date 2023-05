Lazio, Zappacosta non si arrende: «L'Atalanta per la Champions...»

Zappacosta, l’ex Toro e Roma suona la carica per l’Atalanta nonostante la sconfitta contro la Salernitana in vista della volata Champions

Ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Salernitana, Zappacosta analizza il match guardando con fiducia sul futuro, in vista della volata finale per la Champions

PAROLE – A livello di punti cambia qualcosa, ma a livello di voglia non cambia niente. Prima della Juve venivamo da un buon periodo, ora bisogna rincorrere e lotteremo fino alla fine. Dobbiamo pensare partita per partita e non sottovalutare nessun avversario. Pensiamo al Verona