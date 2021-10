Lazio, Zaccagni in Paideia per nuovi controlli – FOTO. Il centrocampista si era infortunato al ginocchio destro in Europa League

Un avvio di stagione complicato, quello di Mattia Zaccagni, alle prese con diversi acciacchi fisici che ne stanno frenando l’ambientamento alla Lazio. L’ultimo infortunio durante il match contro l’Olimpique Marsiglia, con un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Oggi il giocatore si è recato in Clinica Paideia per nuovi controlli, come mostrato dalla Lazio in un tweet.

Possibile dunque che siano in arrivo novità riguardo ai tempi di recupero dell’ex Hellas.