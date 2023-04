Lazio, Zaccagni si allena in gruppo. E Immobile manda un segnale a tutti… Le ultime indicazioni dalla seduta di Formello

Buone notizie per Maurizio Sarri dalla seduta odierna della sua Lazio a Formello: Mattia Zaccagni si è allenato in gruppo dopo le ‘botte’ preso col Torino. Stesso dicarsi per Ciro Immobile che è anche andato in gol in partitella con una girata.

Il tecnico potrà contare su entrambi in vista del big match contro l‘Inter dal sapore di Champions.